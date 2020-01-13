Медицина

14:46 13.01.2020

ЦОЗ подтвердил смерть беременной женщины в результате осложнений гриппа, ребенок выжил

1 мин читать

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) подтвердил смерть беременной женщины в результате осложнений гриппа.

Как сообщает ЦОЗ на в "Фейсбук", 31-летняя женщина заболела 24 декабря, а 31 декабря в связи с отслоением плаценты ей было проведено кесарево сечение.

"Женщина скончалась 3 января. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа "А" не субтипированый", - сообщает ЦОЗ.

Кроме того, по данным Центра, женщина также имела сопутствующее хроническое заболевание гепатитом С.

Новорожденный ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации ее перевели в отделение для недоношенных детей.

Всего с начала эпидсезона (с октября 2019 года) в стране зафиксировано три летальных случая в результате заболевания гриппом.

Теги: #цоз #смерть #грипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 11.01.2020
Случай бешенства зарегистрирован в Николаевской обл.

Случай бешенства зарегистрирован в Николаевской обл.

17:27 10.01.2020
В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

17:15 10.01.2020
Младенец умер от коклюша в Ривненской области

Младенец умер от коклюша в Ривненской области

17:59 09.01.2020
ЦОЗ зарегистрировал 9 случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области

ЦОЗ зарегистрировал 9 случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области

19:51 08.01.2020
В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

13:06 03.01.2020
В Украине от осложнений гриппа умер человек

В Украине от осложнений гриппа умер человек

17:15 28.12.2019
В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога

В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога

23:01 27.12.2019
Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

18:01 27.12.2019
Финансовый директор Domino's Pizza погиб в результате несчастного случая

Финансовый директор Domino's Pizza погиб в результате несчастного случая

19:10 26.12.2019
Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Минздрав распределил в регионы очередную партию лекарства против рака молочной железы

Развитие услуг по медреабилитации будет зависеть от финансирования через НСЗУ – глава ВАФК

Первый замминистра здравоохранения Семиволос возглавил 8 межведомственных мультидисциплинарных рабгрупп

Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

По приоритетным медуслугам тариф оправданный

Задолженность перед врачами по зарплате в регионах создали предыдущие главы госадминистраций

НСЗУ запустит с 1 февраля модуль, который позволит видеть реальное количество медуслуг – врио главы НСЗУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА