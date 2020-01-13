ЦОЗ подтвердил смерть беременной женщины в результате осложнений гриппа, ребенок выжил

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) подтвердил смерть беременной женщины в результате осложнений гриппа.

Как сообщает ЦОЗ на в "Фейсбук", 31-летняя женщина заболела 24 декабря, а 31 декабря в связи с отслоением плаценты ей было проведено кесарево сечение.

"Женщина скончалась 3 января. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа "А" не субтипированый", - сообщает ЦОЗ.

Кроме того, по данным Центра, женщина также имела сопутствующее хроническое заболевание гепатитом С.

Новорожденный ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации ее перевели в отделение для недоношенных детей.

Всего с начала эпидсезона (с октября 2019 года) в стране зафиксировано три летальных случая в результате заболевания гриппом.