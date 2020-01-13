Развитие услуг по медреабилитации будет зависеть от финансирования через НСЗУ – глава ВАФК

Для широкого развития услуг по медицинской реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений необходимо обеспечение финансирования через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), считает президент Всеукраинской ассоциации физической реабилитационной медицины и курортологи (ВАФК) Ирина Сысоенко.

"Практически каждое санаторно-курортное учреждение уже имеет в своей структуре отделения реабилитации. Поэтому на территории санаторно-курортных комплексов целесообразно создавать и способствовать функционированию уже созданных отделений реабилитации с высококвалифицированными медработниками, которые уже предоставляют услуги по медицинской реабилитации на высоком профессиональном уровне. Главное, иметь бюджет для финансирования услуг по медреабилитации от НСЗУ", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", подчеркнув, что такое финансирование предусмотрено законом "О госфингарантиях медицинского обслуживания населения" (закон о медреформе).

По словам Сысоенко, привлекательность курортов Украины формируется, в первую очередь, с учетом географического расположения, природно-ресурсного и историко-культурного потенциала, а также многолетнего опыта в рекреации. К важнейшим курортам государственного значения относятся, в частности, относятся курорты Моршин, Трускавец, Медоборы, Хмельник, Куяльник, Скадовск, Бердянск, Миргород.

По мнению Сысоенко, стратегия развития туристско-рекреационной деятельности Украины должна заключаться, в частности, в расширении номенклатуры туристско-рекреационных услуг, обеспечении развития оздоровительного туризма, улучшении состояния зон отдыха, развития инфраструктуры курортов, формировании конкурентоспособных кластеров, а также в развитии сети субъектов, предоставляющих оздоровительные услуги, создание сети санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, СПА и реабилитационных центров.

Кроме того, как подчеркнула глава ВАФК, традиционно санаторно-курортные учреждения Украины являются неотъемлемой частью национальной системы здравоохранения.

По данным ВАФК в настоящее время в стране есть данные о 388 объектах природных лечебных ресурсов. Возможности курортов представлены 284 санаториями, 55 оздоровительными центрами и 14 реабилитационными центрами, ориентированными, в том числе, на развитие современных методик лечения, оздоровления и реабилитации.

Санаторно-курортные учреждения Украины специализируются на санаторно-курортном и восстановительном лечении широкого спектра заболеваний, которые, в целом соответствуют структуре заболеваемости населения. В частности, на базе санаторно-курортных учреждений развернута сеть реабилитационных профильных отделений по следующим видам восстановительного лечения: нейрореабилитация (14,5%), мышечно-скелетная реабилитация (6,4%), кардио-пульмональна реабилитация (39,6%), реабилитация при нарушении течения беременности (19,8%), реабилитация после оперативных вмешательств на органах зрения, после оперативных вмешательств на органах пищеварения, с нарушением обмена веществ и заболеваниями эндокринной системы, послеожоговых больных (19,1%). Кроме того, работают реабилитационные отделения для лечения больных после травм, заболеваний позвоночника и спинного мозга, медико-психологической реабилитации участников АТО, больных после пролеченной онкопатологии, а также больных с заболеваниями, связанными с действием факторов антропогенного, в том числе радиационного загрязнения (ликвидаторы аварии на ЧАЭС).

Отдельным направлением санаторного лечения является лечение больных туберкулезом, которое осуществляется в специализированных санаториях.

При этом, по данным ВАФК, в Украине функционирует более 100 ведомственных оздоровительных учреждений. В том числе в структуре "Укрпрофздравницы" Федерации профсоюзов Украины насчитывается 46 санаторно-курортных учреждений (без учета на оккупированных территориях и временно выведенных из эксплуатации в связи с размещением подразделений ВСУ), Министерства здравоохранения Украины - 14 специализированных санаториев, в основном детских и противотуберкулезных. Санатории также имеют Министерство внутренних дел Украины – восемь, по четыре - Министерство обороны Украины, Министерство соцполитики Украины и Государственное управление делами, по три санатория - Государственная пограничная служба Украины и ЧАО "Сельхозздравница". СБУ и Национальная академия наук Украины имеют в собственности по две здравницы, Государственная судебная администрация, ГСЧС и ЗАО "Атомпрофздравница" - по одной.