Медицина

12:33 13.01.2020

Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака

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Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака

Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.

Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.

"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.

Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.

Теги: #roshen #благотворительность #институт_рака
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