Случай бешенства зарегистрирован в Николаевской обл.

Случай бешенства зарегистрировали в Николаевской области у 31-летнего мужчины, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook в субботу.

Согласно сообщению, 11 января 2020 года больного госпитализировали с диагнозом "бешенство, манифестная форма" тяжелой формы течения. В настоящее время у больного наблюдается гидро- и аэрофобии.

Мужчину укусила бездомная собака в августе 2019 года, после чего он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.

При этом в ЦОЗ отмечают, что обязательной вакцинации подлежат пациенты, которых покусали бешеные или с подозрением на бешенство животные даже при малейших повреждениях кожи или любые дикие животные (даже без подозрения на бешенство), а также пациенты, поцарапанные животными с подозрением на бешенство или при забрызгивании царапин слюной таких животных;

У человека инкубационный период бешенства обычно длится от одного до трех месяцев, но может варьироваться от одной недели до года.