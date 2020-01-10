По приоритетным медуслугам тариф оправданный

Национальная служба здоровья (НСЗУ) формировала тариф на приоритетные медицинские услуги по программе медгарантий (ПМГ) на 2020 год с учетом данных о предоставлении таких услуг в успешных коммунальных клиниках, сообщила врио главы НСЗУ Оксана Мовчан в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы не просто так выбрали четыре приоритетных направления (инфаркт, инсульт, роды, неонатология - ИФ) для стационарной помощи и бесплатную диагностику новообразований. По этим приоритетным направлениям сформирован тариф с учетом данных о предоставлении таких услуг в успешных коммунальных клиниках. Естественно, мы не собираемся подниматься до уровня дорогих коммерческих клиник, но тот уровень тарифов, который определен, оправданный",- сказала она.

По словам Мовчан, тариф рассчитывали совместно с профессиональным медицинским сообществом и международными экспертами.

"Были сформированы рабочие группы клиницистов, внештатных экспертов НСЗУ. Среди них - специалисты государственных и частных клиник. Эти эксперты и принимали участие в формировании требований и спецификаций к медуслугам. Были настоящие баталии, потому что мы должны были прийти к единому мнению",- отметила она.

Кроме того, Мовчан подчеркнула, что при формировании тарифов учитывалась не только себестоимость услуги, но и объем средств, выделенных Министерством финансов.

"У нас, естественно, есть потолок, объем средств, который передает нам Минфин, в этом объеме наша задача построить систему оплаты таким образом, чтобы получить максимальный эффект при имеющихся проблемах и при имеющихся задачах. Давайте поговорим о себестоимости. Если в нее закладывать, например, содержание семи замов главврача и кучу полупустых помещений - ни один тариф не будет адекватным таким затратам",- сказала она.