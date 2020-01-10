Медицина

16:52 10.01.2020

Задолженность перед врачами по зарплате в регионах создали предыдущие главы госадминистраций

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Задолженность перед врачами по зарплате в регионах создали предыдущие главы госадминистраций

Задолженность перед врачами по зарплате в регионах - кредиторская, которую сформировали предыдущие главы госадминистраций, заявила врио главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, НСЗУ в 2020 году намерена изменить подход: "Медучреждения все свои бюджеты будут знать наперед, и эта информация будет публичной. Соответственно, сразу будет видно, какой уровень обязательств у НСЗУ по конкретному медицинскому учреждению и правила изменения этих обязательств".

Кроме того, Мовчан сообщила, что в 2020 году будет несколько механизмов финансирования медицинских услуг.

"Для создания правильного взаимоотношения между заказчиком (НСЗУ) и исполнителем (клиникой) нужна целая палитра механизмов оплаты. Например, для первичной помощи это капитационная ставка, для "скорой помощи" - глобальный бюджет. В специализированной медицине это комбинация глобального бюджета и оплаты за факт госпитализации (по системе диагностически родственных групп (ДРГ). Оплата по ДРГ позволяет справедливо распределять деньги в зависимости от уровня сложности проведенного лечения",- сказала она.


Полный текст интервью с Мовчан  будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе

Теги: #медреформа #мовчан #нсзу #зарплата #врачи
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