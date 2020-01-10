Младенец умер от коклюша в Ривненской области

От коклюша в Ривненской области умер месячный ребенок, сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, мальчик не был вакцинирован по возрасту. Остальные пять детей в семье младенца не были привиты против коклюша по отказу родителей.

Специалисты провели эпидрасследование, обследовав 18 чел., из них 13 детей. У матери ребенка выявлена коклюшная палочка. Клинических признаков заболевания коклюшем не было. Ей назначено соответствующее лечение.

В Украине за январь-ноябрь 2019 года плановые прививки против дифтерии, коклюша и столбняка получили 74% детей.