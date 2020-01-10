К следующему этапу конкурса на главу НСЗУ допущены 7 из 8 кандидатов, выбыл Шипко

К следующему этапу конкурса на должность главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) допущены семь из восьми подавших заявки кандидатов, после тестирования выбыл экс-депутат от Партии регионов Андрей Шипко.

Об этом сообщается на сайте Нацагентства по вопросам госслужбы (НАГС).

К собеседованию с комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы допущены три представителя НСЗУ - директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский, врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева

Кроме того, на собеседование пойдут экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиенического регламентирования Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский, руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов, замглавы Черновицкой облгосадминистрации Василий Гостюк и предприниматель Марина Алтухова.

Нацагентство по вопросам госслужбы пока не обнародовало дату проведения собеседования.

Как сообщалось, тстирование восьми кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе, состоялось в четверг.

По информации главы НАГС Александа Стародубцева, агентство, как правило, старается, чтобы собеседование состоялось вскоре после получения результатов тестирования.

Стародубцев отметил, что в отношении высшего корпуса госслужбы НАГС не принимает решения о победителях конкурса, а только формирует список не более чем из пяти кандидатов, которые получили наивысшие балы по итогам тестирования и собеседования в НАГС – т.н. "шорт-лист".

"Кандидаты проходят три этапа: тестирование, собеседование с комиссией по вопросам высшего корпуса и собеседование с субъектом назначения. Мы в НАГС заканчиваем работу с кандидатами после собеседования с комиссией. Собеседование с субъектом назначения происходит уже без нас", - сказал он.

Глава НАГС уточнил, что в ходе собеседования с комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы оценивается четыре критерия - лидерство, коммуникация, ориентация на результат и стрессоустойчивость

После получения результатов собеседования с комиссией, НАБУ проводит проверку кандидатов, получивших наибольшее количество баллов

"Мы подписали меморандум с НАБУ о том, что когда мы формируем шорт-лист кандидатов, мы отправляем его в НАБУ, и НАБУ передает результаты проверки по этому шорт-листу субъекту назначения. В шорт-лист мы включаем кандидатов по рейтингу, это может быть, максимум, пять человек, которые проходят собеседование с субъектом назначения", - сказал он.

"Мы нашли определенный баланс - мы оцениваем то, что называется общие навыки и способности кандидата. Но окончательное решение о назначении принимает субъект назначения", - подчеркнул Стародубцев.

К настоящему времени на сайте НАГС обнародованы повестки дня заседаний комиссии на 14 и 16 января 2020 года, в которых вопрос конкурса на должность главы НСЗУ отсутствует.

Глава НСЗУ Олег Петренко в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. По словам Петренко, причиной его решения являются "очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".