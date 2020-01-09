Медицина

19:08 09.01.2020

Нацагенство по вопросам госслужбы определит дату следующего этапа конкурса на главу НСЗУ после оглашения результатов тестирования – глава НАГС

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Нацагенство по вопросам госслужбы определит дату следующего этапа конкурса на главу НСЗУ после оглашения результатов тестирования – глава НАГС

Нацагентство по вопросам госслужбы определит дату следующего этапа конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) после оглашения результатов тестирования, сообщил глава НАГС Александр Стародубцев.

Тестирование кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе, состоялось в четверг.

К настоящему времени информации о дате второго этапа (собеседования с комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы) нет.

Комментируя проведение первого этапа конкурса (тестирования), Стародубцев отметил, что агентство, как правило, старается, чтобы собеседование состоялось вскоре после получения результатов тестирования. При этом точного срока проведения тестирования закон не определяет, ограничивая только общую протяженность конкурса.

Стародубцев отметил, что в отношении высшего корпуса госслужбы НАГС не принимает решения о победителях конкурса, а только формирует список не более чем из пяти кандидатов, которые получили наивысшие балы по итогам тестирования и собеседования в НАГС – т.н. "шорт-лист".

"Кандидаты проходят три этапа: тестирование, собеседование с комиссией по вопросам высшего корпуса и собеседование с субъектом назначения. Мы в НАГС заканчиваем работу с кандидатами после собеседования с комиссией. Собеседование с субъектом назначения происходит уже без нас", - сказал он.

Глава НАГС уточнил, что в ходе собеседования с комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы оценивается четыре критерия - лидерство, коммуникация, ориентация на результат и стрессоустойчивость.

После получения результатов собеседования с комиссией, НАБУ проводит проверку кандидатов, получивших наибольшее количество баллов.

"Мы подписали меморандум с НАБУ о том, что когда мы формируем шорт-лист кандидатов, мы отправляем его в НАБУ, и НАБУ передает результаты проверки по этому шорт-листу субъекту назначения. В шорт-лист мы включаем кандидатов по рейтингу, это может быть, максимум, пять человек, которые проходят собеседование с субъектом назначения", - сказал он.

"Мы нашли определенный баланс - мы оцениваем то, что называется общие навыки и способности кандидата. Но окончательное решение о назначении принимает субъект назначения", - подчеркнул Стародубцев.

Он также отметил, что график заседания комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы формируется исходя из возможностей ее членов.

"Это один из больных вопросов, потому, что собрать комиссию тоже не просто. Нужно согласовать время, чтобы все пришли и провели собеседование. Мы условно договорились, что комиссия будет заседать по вторникам и четвергам", - сказал он.

(К настоящему времени на сайте НАГС обнародованы повестки дня заседаний комиссии на 14 и 16 января 2020 года, в которых вопрос конкурса на должность главы НСЗУ отсутствует - ИФ).

Комментируя информацию о проблемах в работе портала вакансий госслужбы НАГС, которые могли препятствовать проведению объективного конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), Стародубцев сообщил, что во второй половине декабря "портал не работал определенное время, если не ошибаюсь, три дня".

"Портал не работал из-за технического сбоя, информации о хакерских атаках не было. Портал упал из-за регламентных работ, у нас вылетел один "винт" и легла система. В конкурсах, дед-лайны по которым приходились на эти даты, Кабмин по нашей просьбе продлил сроки подачи документов", - сказал он.

Вместе с тем, Стародубцев отметил, что в процедуре конкурсов, которые проводит НАГС, отсутствуют механизмы, которые бы гарантировали бы добропорядочность кандидатов и отсутствие конфликта интересов.

"Если человек хорошо сдает тесты, выполняет все нормы, проходит проверку добропорядочности НАБУ, то его кандидатура - это ответственность субъекта назначения. Тут нет простых решений, нельзя сказать, что каким-то кандидатам вход в НАГС запрещен", - сказал он.

Как сообщалось, на первом этапе (тестирование) в конкурсе на должность председателя НСЗУ приняли участие восемь кандидатов. Среди кандидатов на указанную должность – руководство службы, в частности, директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский, врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева.

Заявки на участие в конкурсе также подали экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению, депутат от Партии регионов Андрей Шипко, экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиенического регламентирования Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский, руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов, замглавы Черновицкой облгосадминистрации Василий Гостюк и предприниматель Марина Алтухова.

При этом в комментариях журналистам и Шипко, и Аристов заявили о своей поддержке медицинской реформы и своем участии в ее разработке.

Глава НСЗУ Олег Петренко в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. По словам Петренко, причиной его решения являются "очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".

Теги: #медреформа #кадры #стародубцев #нагс #нсзу #конкурс
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