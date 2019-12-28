Медицина

17:53 28.12.2019

Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

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Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) запретила препарат "Дипрофол" для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в больнице города Каменское (Днепропетровской обл.), Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения продолжает усиленный фармаконадзор этого препарата.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 20 декабря ведомство создало комиссию по проверке серьезных побочных реакций после применения препарата в этой клинике.

Для проверки несоответствия качества или возможной фальсификации лекарственных средств, а также возможных нарушений холодовой цепи при хранении и транспортировке лекарственных средств, Гослекслужба запретила ряд серий препаратов, которые применялись в городской больнице № 9 Каменского и в Винницкой городской клинической больнице скорой медпомощи.

В частности, Гослекслужба запретила ряд серий препаратов "Дипрофол", производства "Фармак", "Дитилин-Биолек" производства "Фармстандарт-Биолек", "Атракуриум-Ново" производства ООО "Новофарм-Биосинтез", "Фентанил" производства харьковского фармацевтического предприятия "Здоровье народа", "Фентанил Калцекс" (все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: "ХСМ Фармас.р.о.", Словакия, производитель, который отвечает за контроль серии - "Гриндекс", Латвия, производитель, который отвечает за выпуск серии "Калцекс", Латвия).

Гослекслужба также запретила ряд серий раствора для инъекций "Сибазон" производства харьковского фармпредприятия "Здоровье народа", "Дитилин-Дарница" производства фармфирмы "Дарница", "Дитилин-Биолек", производства "Фармстандарт-Биолек", "Атракуриум-Ново" производства ООО "Новофарм-Биосинтез" и "Атропин-Дарница" производства фармфирмы "Дарница".

Гослекслужба направила соответствующие поручения совим подразделениям в Винницкой и Днепропетровской областях об осуществлении отбора указанных лекарственных средств и направления их в уполномоченные лаборатории.

Кроме того, были отобраны и направлены в уполномоченную лабораторию архивные образцы лекарственных средств "Дипрофол" производства "Фармак"

Гослекслужба также изъяла образцы этих лекарственных средств непосредственно из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли их приобрести.

По распоряжению Гослекслужбы подчиненные лаборатории продолжают контроль качества указанных лекарственных средств.

Минздрав сообщает, что по результатам полученных данных лабораторного контроля ведомство будет инициировать решение о проведении проверки соблюдения лицензионных условий по медицинской практике.

Как сообщалось, в городе Каменское пострадало семь пациентов, в том числе один пациент скончался, предположительно, вследствие применения лекарственного средства "Дипрофол".

По информации фармкомпании "Фармак", за семь лет присутствия на рынке нареканий на препарат для общего наркоза "Дипрофол", примененный в больнице Каменского (Днепропетровская обл.) не было. Этот препарат присутствует на рынке Украины с 2013 года. Ежегодно для рынка Украины выпускается 350-400 тыс. ампул и 10 тыс. флаконов 1%-ной эмульсии, а также около 30 тыс. флаконов 2%-ной эмульсии. Лекарственное средство распространяется по всей Украине через национальных и региональных дистрибьюторов.

В компании утверждают, что за семь лет присутствия данного лексредства на рынке Украины претензий относительно его качества не было. Побочных явлений, которые были зафиксированы у пациентов клинической больницы Каменского, зарегистрировано не было.

Теги: #лекарства #гослекслужба #запрет
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