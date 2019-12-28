Медицина

16:29 28.12.2019

Обновленная методика расчета потребности в лекарствах препаратов будет учитывать адресные критерии

3 мин читать
Обновленная методика расчета потребности в лекарствах препаратов будет учитывать адресные критерии

Обновленная методика расчета потребности в лекарствах по 23 направлениям на основе верификации данных пациентов, по которым регионы ежегодно формируют потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях, будет учитывать адресные критерии и потребности конкретных пациентов, сообщил государственный эксперт директората медицинских услуг Министерства здравоохранения Евгений Гончар.

"Задача данных рекомендаций заключается в том, чтобы точно рассчитать необходимый объем закупки до реальной потребности пациентов. Раньше проблема заключалась в том, что регионы формировали потребность исходя из объема финансирования, часто не имея никаких оснований и экспертизы. Теперь объем закупки будет определяться автоматически при помощи электронных инструментов на основе данных о конкретных пациентах: есть такой-то пациент, с таким-то диагнозом, принимает такие-то препараты с таким-то режимом дозировки", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Гончар отметил, что при этом будет проходить дополнительная верификация заявок на соответствие отраслевым стандартам и протоколам лечения.

Про его словам, целью новой методики не является уменьшение или увеличение объема закупки. "Будет гарантия того, что потребность не завышена и не занижена, а отвечает отраслевым стандартам. На объем средств это не повлияет, но мы будем точнее знать, сколько точно нужно денег для удовлетворения потребности", - сказал он.

Гончар отметил, что "методика не окажет серьезного влияния на рынок или на интересы субъектов хозяйствования, но будет большая точность на каждом направлении".

По словам Гончара, данная методика будет применяться, в частности, для расчета потребности в орфанных препаратах, а также по направлениям в сфере общественного здоровья, в том числе по гепатиту В и С, заместительной терапии, донорству.

Также на основе рекомендаций будут рассчитываться потребности в сыворотках в случае возникновения вспышек инфекционных заболеваний, в том числе дифтерии, с учетом формирования запаса этих препаратов.

По словам Гончара, новая методика расчета создаст предпосылки для выхода производителей таких препаратов на рынок Украины. "Проблема, например, с антидифтерийной сывороткой в том, что у нас из года в год болеют, условно говоря, 5-10 пациентов. Эти препараты достаточно недорогие, но довольно редкие. Производители не заинтересованы выходить на рынки многих стран, и не только на рынок Украины. Даже США и ряд европейских стран не имеет зарегистрированного препарата, хотя там это обусловлено тем, что у них нет вспышек дифтерии", - сказал он.

Гончар прогнозирует, что новая методика расчета потребности, учитывающая формирования запаса сывороток, позволит формировать запас на случай вспышек. "Мы надеемся, что производители будут больше заинтересованы в том, чтобы регистрировать препараты в Украине и выходить на торги, ведь объем закупки существенно увеличиться", - сказал он.

Как сообщалось, в декабре Министерство здравоохранения Украины обновило рекомендации, по которым регионы ежегодно формируют потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях. Соответствующий приказ Минздрава уже вступил в силу.

Методические рекомендации обновлены по 23 направлениям закупок, в частности для орфанных пациентов, лечения вирусных гепатитов В и С, пациентов с гемофилией, ДЦП, рядом психических расстройств, в том числе для детей, больных расстройствами психики и поведения с спектром аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, пациентов, больных инфекционными заболеваниями, сопровождающиеся высоким уровнем летальности.

По данным Минздрава новый подход уже был использован в текущем году по части направлений и доказал свою эффективность: общий бюджет программ, потребность для которых рассчитывалась по новой методике, составлял 1 млрд грн, а благодаря верификации общий объем заказа изменился на 102 млн грн, а это 10% от общего бюджета данных программ.

Теги: #лекарства #потребности #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 28.12.2019
Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

16:31 28.12.2019
Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

17:23 26.12.2019
Младенец умер от коклюша в Ривненской области

Младенец умер от коклюша в Ривненской области

14:39 26.12.2019
Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн - замминистра соцполитики

Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн - замминистра соцполитики

14:03 24.12.2019
Кабмин назначил замминистра здравоохранения

Кабмин назначил замминистра здравоохранения

11:55 24.12.2019
Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов

Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов

16:55 23.12.2019
Профильный комитет работает над двумя планами иммунизации населения – нардеп

Профильный комитет работает над двумя планами иммунизации населения – нардеп

13:40 23.12.2019
Минздрав предлагает ввести специализацию "врач паллиативной помощи"

Минздрав предлагает ввести специализацию "врач паллиативной помощи"

12:05 23.12.2019
Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

11:35 21.12.2019
Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения

Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога

ЮНИСЕФ поставил в Украину 363,4 тыс. доз закупленной за счет госбюджета вакцины "Приорикс"

Кабмин усовершенствовал механизм финансирования пилотного проекта в клиниках НАМНУ

СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

Закон о продлении автономизации клиник не устраняет нежелание некоторых местных органов и главврачей менять методы работы – юрист

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

Ранняя диагностика новообразований для украинцев с апреля 2020г будет бесплатной и со всеми стандартами обезболивания - НСЗУ

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Более половины специализированных медучреждений подключились к ЭСЗ

Правительство Украины перераспределит средства для выплаты задолженности по зарплатам медработников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА