Обновленная методика расчета потребности в лекарствах препаратов будет учитывать адресные критерии

Обновленная методика расчета потребности в лекарствах по 23 направлениям на основе верификации данных пациентов, по которым регионы ежегодно формируют потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях, будет учитывать адресные критерии и потребности конкретных пациентов, сообщил государственный эксперт директората медицинских услуг Министерства здравоохранения Евгений Гончар.

"Задача данных рекомендаций заключается в том, чтобы точно рассчитать необходимый объем закупки до реальной потребности пациентов. Раньше проблема заключалась в том, что регионы формировали потребность исходя из объема финансирования, часто не имея никаких оснований и экспертизы. Теперь объем закупки будет определяться автоматически при помощи электронных инструментов на основе данных о конкретных пациентах: есть такой-то пациент, с таким-то диагнозом, принимает такие-то препараты с таким-то режимом дозировки", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Гончар отметил, что при этом будет проходить дополнительная верификация заявок на соответствие отраслевым стандартам и протоколам лечения.

Про его словам, целью новой методики не является уменьшение или увеличение объема закупки. "Будет гарантия того, что потребность не завышена и не занижена, а отвечает отраслевым стандартам. На объем средств это не повлияет, но мы будем точнее знать, сколько точно нужно денег для удовлетворения потребности", - сказал он.

Гончар отметил, что "методика не окажет серьезного влияния на рынок или на интересы субъектов хозяйствования, но будет большая точность на каждом направлении".

По словам Гончара, данная методика будет применяться, в частности, для расчета потребности в орфанных препаратах, а также по направлениям в сфере общественного здоровья, в том числе по гепатиту В и С, заместительной терапии, донорству.

Также на основе рекомендаций будут рассчитываться потребности в сыворотках в случае возникновения вспышек инфекционных заболеваний, в том числе дифтерии, с учетом формирования запаса этих препаратов.

По словам Гончара, новая методика расчета создаст предпосылки для выхода производителей таких препаратов на рынок Украины. "Проблема, например, с антидифтерийной сывороткой в том, что у нас из года в год болеют, условно говоря, 5-10 пациентов. Эти препараты достаточно недорогие, но довольно редкие. Производители не заинтересованы выходить на рынки многих стран, и не только на рынок Украины. Даже США и ряд европейских стран не имеет зарегистрированного препарата, хотя там это обусловлено тем, что у них нет вспышек дифтерии", - сказал он.

Гончар прогнозирует, что новая методика расчета потребности, учитывающая формирования запаса сывороток, позволит формировать запас на случай вспышек. "Мы надеемся, что производители будут больше заинтересованы в том, чтобы регистрировать препараты в Украине и выходить на торги, ведь объем закупки существенно увеличиться", - сказал он.

Как сообщалось, в декабре Министерство здравоохранения Украины обновило рекомендации, по которым регионы ежегодно формируют потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях. Соответствующий приказ Минздрава уже вступил в силу.

Методические рекомендации обновлены по 23 направлениям закупок, в частности для орфанных пациентов, лечения вирусных гепатитов В и С, пациентов с гемофилией, ДЦП, рядом психических расстройств, в том числе для детей, больных расстройствами психики и поведения с спектром аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, пациентов, больных инфекционными заболеваниями, сопровождающиеся высоким уровнем летальности.

По данным Минздрава новый подход уже был использован в текущем году по части направлений и доказал свою эффективность: общий бюджет программ, потребность для которых рассчитывалась по новой методике, составлял 1 млрд грн, а благодаря верификации общий объем заказа изменился на 102 млн грн, а это 10% от общего бюджета данных программ.