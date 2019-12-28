Медицина

14:29 28.12.2019

ЮНИСЕФ поставил в Украину 363,4 тыс. доз закупленной за счет госбюджета вакцины "Приорикс"

1 мин читать
ЮНИСЕФ поставил в Украину 363,4 тыс. доз закупленной за счет госбюджета вакцины "Приорикс"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину 363,4 тыс. доз вакцины против кори, краснухи и паротита (КПК) "Приорикс" произведенной в Больгии фармкомпанией GSK (GlaxoSmithKline), которая была закуплена за счет госбюджета Украины.

Как сообщает Министерство здравоохранения, партия вакцин, которая прибыла в Украину на текущей неделе, это последняя партия доз вакцин КПК "Приорикс" в 2019 году.

В целом в 2019 году ЮНИСЕФ поставил в Украину 1,7 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита.

Вакцинацию от кори, краснухи и паротита можно бесплатно пройти в государственных учреждениях здравоохранения и частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗ).

Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

С начала года корью в Украине заболели более 57 тыс. человек.

С начала вспышки, которая продолжается с 2017 года, от кори умерли 41 человек, в том числе 25 детей.

Теги: #юнисеф #бюджет #вакцины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:44 26.12.2019
"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

15:42 26.12.2019
Ежегодно бюджет теряет от 2 до 3 млрд грн от неуплаты таможенных платежей поставщиками гумпомощи - замминистра соцполитики

Ежегодно бюджет теряет от 2 до 3 млрд грн от неуплаты таможенных платежей поставщиками гумпомощи - замминистра соцполитики

14:45 26.12.2019
Госбюджет в ноябре сведен с дефицитом почти 35 млрд грн – Госказначейство

Госбюджет в ноябре сведен с дефицитом почти 35 млрд грн – Госказначейство

10:27 26.12.2019
Госкино выделило 49 млн грн на производство фильма Лозницы "Бабий Яр"

Госкино выделило 49 млн грн на производство фильма Лозницы "Бабий Яр"

12:45 23.12.2019
Минрегион предлагает финансировать достройку проблемных ЖК за счет местных бюджетов – законопроект

Минрегион предлагает финансировать достройку проблемных ЖК за счет местных бюджетов – законопроект

12:33 23.12.2019
Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

10:06 23.12.2019
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

13:46 20.12.2019
Кабмин перенаправил 27 млн грн из госбюджета-2019 на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Кабмин перенаправил 27 млн грн из госбюджета-2019 на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

11:57 20.12.2019
Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

11:36 20.12.2019
Минфин контролирует недовыполнение бюджета по доходам – глава министерства

Минфин контролирует недовыполнение бюджета по доходам – глава министерства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин усовершенствовал механизм финансирования пилотного проекта в клиниках НАМНУ

СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

Закон о продлении автономизации клиник не устраняет нежелание некоторых местных органов и главврачей менять методы работы – юрист

Младенец умер от коклюша в Ривненской области

Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн - замминистра соцполитики

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

Ранняя диагностика новообразований для украинцев с апреля 2020г будет бесплатной и со всеми стандартами обезболивания - НСЗУ

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Более половины специализированных медучреждений подключились к ЭСЗ

Правительство Украины перераспределит средства для выплаты задолженности по зарплатам медработников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА