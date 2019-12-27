Закон о продлении автономизации клиник не устраняет нежелание некоторых местных органов и главврачей менять методы работы – юрист

Закон о продлении автономизации клиник (законопроект №2428), который позволит медучреждениям войти в медицинскую реформу и передан на подпись президенту Украины в пятницу, не устраняет нежелание некоторых местных органов и главных врачей отдельных клиник менять методы работы, считает советник юридической компании "Правовой альянс" Виталий Савчук.

"Закон не уберет нежелание отдельных местных органов власти и главных врачей нести ответственность и менять методы работы. Я слышал, сто это называют "консерватизмом", однако слово "саботаж" я назвал бы более точным", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметил, что принятый закон продлевает для медучреждений срок на льготную процедуру автономизации. "Это важно и хорошо, особенно для Киева", - сказал он.

Савчук напомнил, что в 2017 году в законодательство Украины вошло понятие "медицинские услуги", также были изменены принципы финансирования учреждений здравоохранения в зависимости от объема предоставленных пациентам медуслуг, а не в зависимости от количества коек в больницах.

"Учреждениям здравоохранения предоставили финансовую и управленческую автономию для эффективного использования своих ресурсов. Фактически медучреждения наделены возможностями субъектов хозяйствования. Итак, финансирование больниц должно зависеть от качества работы их менеджмента, врачей и эффективного использования имеющихся ресурсов", - сказал юрист, при этом пояснив: условия, на которых медучреждения могли входить в реформу и переходить на новые условия оплаты, предусматривают, в первую очередь, необходимость реорганизации в неприбыльные предприятия (казенные и коммунальные некоммерческие предприятия, НКП), так называемой "автономизации" клиник.

При этом закон о медреформе, принятый в 2017 году, предусматривал, что до конца 2018 года больницы будут иметь льготные условия автономизации без необходимости предварительно рассчитываться по долгам и проводить оценку имущества.

"Далеко не все учреждения воспользовались своим шансом в льготный период. Сейчас закончился не только льготный период (автономизации - ИФ), но и действует норма Гражданского кодекса, запрещающая реорганизацию учреждений путем преобразования. "Казалось бы, автономизация завершилась, по крайней мере, для тех, кто не успел (ее провести – ИФ)", - сказал он.

Как сообщалось, 20 декабря Верховная Рада поддержал в целом законопроект №2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере здравоохранения, предусматривающий, в частности, продление на год льготного режима автономизации медучреждений. Законопроект предполагает разблокирование возможности реорганизации учреждений здравоохранения путем преобразования, как это предусмотрено законом № 2002-VIII.

Документ также предусматривает перенос установленного законом о медгарантиях срока введения программы медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи на 1 апреля 2020 года, что позволит учреждениям здравоохранения завершить начатую процедуру реорганизации.

Кроме того, предполагается льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия, который продлится до 31 декабря 2020 года. Льготный период будет предусматривать: освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества; упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества; возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала созданных предприятий и т. п.