EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

Французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, один из крупнейших мировых игроков на рынке линз, оптического оборудования и очков, может приобрести "Люксоптику" - крупнейшую украинскую сеть из 176 оптик, говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

Согласно ему, на заседание ведомства в четверг вынесен вопрос по предоставлении разрешения Essilor Nederland Holding B.V. (Нидерланды), на 100% подконтрольному EssilorLuxottica, на покупку свыше 50% в International Optical House Holding B.V. (Нидерланды), которому принадлежит 100% в ООО "Люксоптика Холдинг" (Киев).

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Люксоптика Холдинг" выступают Надежда Шаломова, жена бизнесмена и бывшего главы администрации президента Украины Бориса Ложкина, и совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников.