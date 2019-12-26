Медицина

12:49 26.12.2019

Ранняя диагностика новообразований для украинцев с апреля 2020г будет бесплатной и со всеми стандартами обезболивания - НСЗУ

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Ранняя диагностика новообразований для украинцев с апреля 2020г будет бесплатной и со всеми стандартами обезболивания - НСЗУ

 Национальная служба здоровья (НСЗУ) заверяет, что с 1 апреля 2020 года ранняя диагностика новообразований для украинцев будет бесплатной, а все обследования будут проводиться с соблюдением стандартов обезболивания.

Согласно сообщению на сайте службы, НСЗУ оплатит больницам инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований (маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию и бронхоскопию) по повышенному тарифу – указанные виды диагностики включены в программу медицинских гарантий, на это заложено около 1 млрд грн.

Для получения таких услуг нужно будет иметь направление от семейного или другого лечащего врача. Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований, помимо прямых показаний, также является и возраст пациента. Маммография назначается женщине 40 лет и старше, гистероскопия - от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия - для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет и старше.

Эндоскопия будет нескольких видов, в частности диагностическая, с забором анализа биопсии и с лечебной манипуляцией. Гистологические обследования тоже входят в стоимость, то есть будут предоставляться пациенту бесплатно.

Теги: #нсзу #медреформа #диагностика
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