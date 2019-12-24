Медицина

11:55 24.12.2019

Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов

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Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов

Министерство здравоохранения Украины обновило рекомендации, по которым регионы ежегодно формируют потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий приказ Минздрава уже вступил в силу.

Согласно сообщению, методические рекомендации обновлены по 23 направлениям закупок, в частности для орфанных пациентов, лечения вирусных гепатитов В и С, пациентов с гемофилией, ДЦП, рядом психических расстройств, в том числе для детей, больных расстройствами психики и поведения с спектром аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, пациентов, больных инфекционными заболеваниями, сопровождающиеся высоким уровнем летальности.

В министерстве отмечают, что новый подход уже был использован в текущем году по части направлений и доказал свою эффективность.

"Общий бюджет программ, потребность для которых рассчитывалась по новой методике, составлял 1 млрд грн, а благодаря верификации общий объем заказа изменился на 102 млн грн, а это 10% от общего бюджета данных программ",- говорится в сообщении.

Методика содержит данные о пациенте, такие как инициалы, возраст, вес пациента, степень тяжести болезни, тип болезни и тому подобное. Верификация осуществляется с помощью веб-инструмента, поэтому все изменения можно отслеживать онлайн, что уменьшает затраты времени, необходимые для формирования потребности. Потребность собирается адресно, с привязкой к конкретному пациенту, благодаря чему снижается количество ошибок, а пациенты могут быть уверены, что их потребности учтены.

Методические рекомендации были разработаны совместно с экспертами Киевской школы экономики при поддержке проекта USAID's SAFEMed Project.

Теги: #минздрав #рекомендации
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