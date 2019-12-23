Медицина

14:40 23.12.2019

НСЗУ: 84,8% специализированных медучреждений уже автономизировались

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НСЗУ: 84,8% специализированных медучреждений уже автономизировались

В Украине автономизировались 84,8% учреждений вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи, сообщила Национальная служба здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, 78,2% учреждений уже полностью завершили процесс преобразования в коммунальное неприбыльное предприятие (КНП).

Наибольшее количество автономизированных медучреждений (99,2%) - в Винницкой области, Полтавской (98%) и Харьковской (97%) областях.

В то же время самые низкие показатели по автономизации специализированных медучреждений в Киеве - около 9,68%.

Кроме того доля специализированных больниц в контексте компьютеризации составляет 42,6%. Наиболее активными являются больницы Полтавской области - 85,4%, Киева - 64,6%, Ивано-Франковской области - 57,3%. Более 970 специализированных учреждений уже подключены к электронной системе здравоохранения.

Теги: #нсзу #медреформа
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