Медицина

13:40 23.12.2019

Минздрав предлагает ввести специализацию "врач паллиативной помощи"

1 мин читать
Минздрав предлагает ввести специализацию "врач паллиативной помощи"

Министерство здравоохранения намерен усовершенствовать оказание паллиативной медпомощи и ввести специализацию "врач паллиативной помощи".

Соответствующее предложение содержится в проекте приказа Минздрава об усовершенствовании организации предоставления паллиативной помощи в Украирне, размещенном на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Проект приказа, в частности, предусматривает создание организационных основ оказания паллиативной помощи всем возрастным группам, в том числе детям, с учетом современных международных подходов и рекомендаций.

Также проект предусматривает внесение в классификатор профессий названия профессии "врач паллиативной помощи" и обучение проведения учебных семинаров по применению порядка предоставления паллиативной помощи для организаторов органов здравоохранения, сотрудников профильных кафедр высших учебных медицинских заведений и заведений последипломного образования.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, в настоящее время в Украине ежегодно умирает примерно 700 тыс. человек, в том числе более 100 тыс. человек от онкологических болезней. Оценочная численность населения, нуждающегося в паллиативной помощи, составляет более 600 тыс. пациентов ежегодно, причем в сопровождении и поддержке нуждаются также члены их семей.

По ориентировочным расчетам авторов проекта, ежегодно более 1,5 млн человек нуждаются в паллиативной помощи.

Вместе с тем в пояснительной записке отмечается отсутствие административных данных по количеству пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

Теги: #врач #специализация #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 21.12.2019
Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения

Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения

10:09 20.12.2019
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

18:01 19.12.2019
Украинцы в 2019г чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания – эксперты

Украинцы в 2019г чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания – эксперты

16:59 19.12.2019
Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

10:27 19.12.2019
Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

14:30 18.12.2019
Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за рубеж

Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за рубеж

10:19 17.12.2019
Замминистра здравоохранения Качурец подала заявление на увольнение

Замминистра здравоохранения Качурец подала заявление на увольнение

15:06 11.12.2019
Клиники должны искать возможности привлечения средств на научную деятельность – Скалецкая

Клиники должны искать возможности привлечения средств на научную деятельность – Скалецкая

11:12 10.12.2019
Минздрав направит на лечение за рубежом 119 пациентов

Минздрав направит на лечение за рубежом 119 пациентов

15:56 09.12.2019
В Украине в этом эпидемическом сезоне заболеют гриппом и ОРВИ от 4,8 до 6,7млн человек – Минздрав

В Украине в этом эпидемическом сезоне заболеют гриппом и ОРВИ от 4,8 до 6,7млн человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

НСЗУ: 84,8% специализированных медучреждений уже автономизировались

Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

Украина может стать одним из мировых центров R&D – Филя Жебровская

Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

У Києві відкрили стаціонарне відділення Центру паліативної допомоги дітям

Кабмин перенаправил 27 млн грн из госбюджета-2019 на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Novartis будет распределять самый дорогой в мире препарат по принципу лотереи

В Киеве открыли стационарное отделение Центра паллиативной помощи детям

Рада поддержала продление льготного периода упрощенной автономизации медучреждений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА