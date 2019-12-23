Минздрав предлагает ввести специализацию "врач паллиативной помощи"

Министерство здравоохранения намерен усовершенствовать оказание паллиативной медпомощи и ввести специализацию "врач паллиативной помощи".

Соответствующее предложение содержится в проекте приказа Минздрава об усовершенствовании организации предоставления паллиативной помощи в Украирне, размещенном на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Проект приказа, в частности, предусматривает создание организационных основ оказания паллиативной помощи всем возрастным группам, в том числе детям, с учетом современных международных подходов и рекомендаций.

Также проект предусматривает внесение в классификатор профессий названия профессии "врач паллиативной помощи" и обучение проведения учебных семинаров по применению порядка предоставления паллиативной помощи для организаторов органов здравоохранения, сотрудников профильных кафедр высших учебных медицинских заведений и заведений последипломного образования.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, в настоящее время в Украине ежегодно умирает примерно 700 тыс. человек, в том числе более 100 тыс. человек от онкологических болезней. Оценочная численность населения, нуждающегося в паллиативной помощи, составляет более 600 тыс. пациентов ежегодно, причем в сопровождении и поддержке нуждаются также члены их семей.

По ориентировочным расчетам авторов проекта, ежегодно более 1,5 млн человек нуждаются в паллиативной помощи.

Вместе с тем в пояснительной записке отмечается отсутствие административных данных по количеству пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.