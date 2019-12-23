Медицина

12:05 23.12.2019

Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

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Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

Кабинет министров урегулировал некоторые вопросы реализации программы реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств в части обеспечения наличия подлежащих реибурсации препаратов в аптечной сети.

Это закреплено постановлением №1069 правительства от 27 ноября, которым вносятся изменения в порядок определения размера реимбурсации лекарственных средств.

Постановление, в частности, сокращает сроки подачи владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) документов с 10 календарных до семи рабочих дней со дня опубликования объявления о формировании Реестра лекарственных средств, которые подлежат реимбурсации.

Кроме того, владелец регистрационного свидетельства должен предоставить обязательство осуществлять поставки лекарственного средства в Украине в течение заявленного срока по указанной в реестре цене, а также обязательство обеспечить бесперебойное наличие лексредства на территории Украины в течение срока действия реестра.

Кабмин также сместил сроки обновления ежегодного обновления реестра - с января и июля на февраль и август.

В Реестр подлежащих реимбурсации лекарственных средств включены, в частности, торговые названия лекарственных средств, размер реимбурсации (суточной дозы лекарственного средства и за упаковку), суммы доплаты (если осуществляется частичная реимбурсация), розничная цена за упаковку.

Размер реимбурсации, суммы доплаты и розничная цена за упаковку являются фиксированными на период действия реестра до даты его обновления.

Теги: #лекарства #реимбурсация #кабмин
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