Украина может стать одним из мировых центров R&D – Филя Жебровская

Украина может стать одним из мировых центров научных исследований и разработок (R&D), считает глава наблюдательного совета фармацевтической компании "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Мощная научная школа должна стать нашим национальным отличием на международном уровне и конкурентным фактором в глобальном мире. Почему бы Украине не стать одним из мировых центров R&D? При системном государственном подходе это возможно", - сказал она в ходе презентации книги "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир", изданной при поддержке "Фармак" в Киеве в пятницу.

Жебровская отметила необходимость возрождения в Украине науки, а также роль государства в этом направлении. По ее мнению, государство, в частности, может стимулировать развитие научных разработок в сфере фармацевтики, компенсируя часть затрат фармкомпаний на разработку новых лекарственных средств в случае, если эти лексредства выходят на рынок.

Кроме того, Жебровская сообщила о намерении "Фармак" не только поддерживать украинских ученых, но и способствовать возвращению в страну выехавших за рубеж ученых.

"Мы сейчас ищем наших ученых, которые выехали за рубеж, хотим вернуть их домой. Мы им помогаем внедрить их разработки. "Фармак" готов предоставлять гранты на исследования. Мы ищем стартапы, помогаем внедрить их разработки", - сказал она.

По словам Жебровской, в частности, "Фармак" может поддерживать наученные разработки в сфере онкопрепаратов и вакцин.

"То, что связано с лечением рака, индивидуальная, персонифицированная медицина, которая должна заменить сегодняшние методы терапии. К этому мы должны прийти, но не прийти, купив дорогостоящие иностранные технологии, эти технологии должны родиться тут. Еще один важный вопрос – вакцина. Мы можем возродить возродить вакцины тут", - сказала она.

По словам Жебровской, в настоящее время "Фармак" тесно сотрудничает с ведущими вузами страны.

В компании работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов и пять докторов наук.

"Фармак" ежегодно инвестирует примерно 95% прибыли в инновации и развитие.

Книга "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир" выпущена к 95-летию компании "Фармак". Автор книги - украинский журналист Юрий Марченко - собрал в ней биографические очерки о современных украинских ученых, которые осуществляют весомый вклад в мировую науку. Среди них - физики, нанотехнологи, нейрофизиологи, биохимики, генетики, иммунологи, представители других наук.

В проекте госбюджета Украины на 2020 год расходы на научную и научно-техническую деятельность учтены в объеме 10,1 млрд грн, в то время как в 2019 году этот показатель составил 9,4 млрд грн (около 0,24% ВВП). По данным Национального научного фонда США в рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской активности, Украина занимает 42-е место. При этом, согласно данным Министерства образования и науки, доля страны в общемировом объеме научных публикаций (в соответствии с базой данных журнала Scopus) остается очень низкой - 0,34%. Вместе с тем количество публикаций в Украине, которые приходятся на $1 млн финансирования исследований и разработок в 2017 году, составил 25,78 статей, тогда как в Швеции всего 2,81 статей.

Фармкомпания "Фармак" стала участником программы "Горизонт-2020", выиграв дав гранта этой программы на общую сумму более EUR500 тыс.