Медицина

17:32 21.12.2019

Украина может стать одним из мировых центров R&D – Филя Жебровская

3 мин читать
Украина может стать одним из мировых центров R&D – Филя Жебровская

Украина может стать одним из мировых центров научных исследований и разработок (R&D), считает глава наблюдательного совета фармацевтической компании "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Мощная научная школа должна стать нашим национальным отличием на международном уровне и конкурентным фактором в глобальном мире. Почему бы Украине не стать одним из мировых центров R&D? При системном государственном подходе это возможно", - сказал она в ходе презентации книги "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир", изданной при поддержке "Фармак" в Киеве в пятницу.

Жебровская отметила необходимость возрождения в Украине науки, а также роль государства в этом направлении. По ее мнению, государство, в частности, может стимулировать развитие научных разработок в сфере фармацевтики, компенсируя часть затрат фармкомпаний на разработку новых лекарственных средств в случае, если эти лексредства выходят на рынок.

Кроме того, Жебровская сообщила о намерении "Фармак" не только поддерживать украинских ученых, но и способствовать возвращению в страну выехавших за рубеж ученых.

"Мы сейчас ищем наших ученых, которые выехали за рубеж, хотим вернуть их домой. Мы им помогаем внедрить их разработки. "Фармак" готов предоставлять гранты на исследования. Мы ищем стартапы, помогаем внедрить их разработки", - сказал она.

По словам Жебровской, в частности, "Фармак" может поддерживать наученные разработки в сфере онкопрепаратов и вакцин.

"То, что связано с лечением рака, индивидуальная, персонифицированная медицина, которая должна заменить сегодняшние методы терапии. К этому мы должны прийти, но не прийти, купив дорогостоящие иностранные технологии, эти технологии должны родиться тут. Еще один важный вопрос – вакцина. Мы можем возродить возродить вакцины тут", - сказала она.

По словам Жебровской, в настоящее время "Фармак" тесно сотрудничает с ведущими вузами страны.

В компании работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов и пять докторов наук.

"Фармак" ежегодно инвестирует примерно 95% прибыли в инновации и развитие.

Книга "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир" выпущена к 95-летию компании "Фармак". Автор книги - украинский журналист Юрий Марченко - собрал в ней биографические очерки о современных украинских ученых, которые осуществляют весомый вклад в мировую науку. Среди них - физики, нанотехнологи, нейрофизиологи, биохимики, генетики, иммунологи, представители других наук.

В проекте госбюджета Украины на 2020 год расходы на научную и научно-техническую деятельность учтены в объеме 10,1 млрд грн, в то время как в 2019 году этот показатель составил 9,4 млрд грн (около 0,24% ВВП). По данным Национального научного фонда США в рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской активности, Украина занимает 42-е место. При этом, согласно данным Министерства образования и науки, доля страны в общемировом объеме научных публикаций (в соответствии с базой данных журнала Scopus) остается очень низкой - 0,34%. Вместе с тем количество публикаций в Украине, которые приходятся на $1 млн финансирования исследований и разработок в 2017 году, составил 25,78 статей, тогда как в Швеции всего 2,81 статей.

Фармкомпания "Фармак" стала участником программы "Горизонт-2020", выиграв дав гранта этой программы на общую сумму более EUR500 тыс.

Теги: #фармак #жебровская #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 21.12.2019
Механизмы реализации законопроектов относительно имплементации норм BEPS неясны – мнение

Механизмы реализации законопроектов относительно имплементации норм BEPS неясны – мнение

19:46 10.12.2019
Нардеп Рабинович о переговорах в Париже: Мы ждали прорыва, а получили декларацию о намерениях

Нардеп Рабинович о переговорах в Париже: Мы ждали прорыва, а получили декларацию о намерениях

19:06 10.12.2019
Надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений – Хандогий

Надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений – Хандогий

22:51 09.12.2019
Аваков о "нормандском саммите": все идет правильно с государственной позиции

Аваков о "нормандском саммите": все идет правильно с государственной позиции

10:16 06.12.2019
"Фармак" расширяет фокус разработки продуктов на глобальные рынки – Костюк

"Фармак" расширяет фокус разработки продуктов на глобальные рынки – Костюк

18:56 05.12.2019
Микитась считает подделкой документы по продаже "Укрбуда" ресторатору Федотенкову

Микитась считает подделкой документы по продаже "Укрбуда" ресторатору Федотенкову

17:11 05.12.2019
Законопроект о снижении давления на бизнес органами рыночного надзора делает невозможным дублирование мероприятий надзора – юристы

Законопроект о снижении давления на бизнес органами рыночного надзора делает невозможным дублирование мероприятий надзора – юристы

13:19 05.12.2019
Правоприменительная практика может нивелировать положительные эффекты введения на фармрынке "положения Болар" – мнение

Правоприменительная практика может нивелировать положительные эффекты введения на фармрынке "положения Болар" – мнение

20:41 04.12.2019
В Демократической партии США говорят о важности двухпартийной поддержки Украины

В Демократической партии США говорят о важности двухпартийной поддержки Украины

12:30 03.12.2019
Новая редакция закона об АО сократит количество обращений в суды, но они будут по более серьезным поводам – юристы

Новая редакция закона об АО сократит количество обращений в суды, но они будут по более серьезным поводам – юристы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

У Києві відкрили стаціонарне відділення Центру паліативної допомоги дітям

Кабмин перенаправил 27 млн грн из госбюджета-2019 на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Novartis будет распределять самый дорогой в мире препарат по принципу лотереи

В Киеве открыли стационарное отделение Центра паллиативной помощи детям

Рада поддержала продление льготного периода упрощенной автономизации медучреждений

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

Украинцы в 2019г чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания – эксперты

Киевские власти отмечают прогресс во внедрении амбулаторного лечения туберкулеза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА