Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

Реализация законопроекта №2429, внедряющее в Украине так называемое "положение Болар" и позволяющее отечественным фармкомпаниям подавать заявку на госрегистрацию генерического лекарственного средства до окончания срока действия патента на оригинальный препарат, даст возможность ликвидировать в Украине искусственные бюрократические барьеры и коррупционные факторы в сфере здравоохранения.

Об этом заявил автор законопроекта, народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, комментируя принятие Верховной Радой этого законопроекта в первом чтении.

"Благодаря реализации этого законопроекта в Украине удастся: внедрить "положение Болар", что позволит быстрее выводить на рынок генерические препараты; провести дерегуляцию службы крови в Украине. Это приведет к увеличению объемов отечественного производства препаратов крови и уменьшению зависимости государства от дорогих импортных аналогов", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, по его словам, реализация законопроекта позволит создать условия для беспрепятственного ввоза в Украину лекарственных субстанций для собственного производства лекарств, а также упростить режим обеспечения украинского миротворческого контингента вакцинами.

"Это законопроект о разумной дерегуляции, который устраняет искусственные, бюрократические, коррупциогенные нормы существующего законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, единым для всех правилам, предложенным и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями", - написал Радуцкий, упомянув ассоциацию "Производители лекарств Украина", Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерацию работодателей Украины, Торгово-промышленную палату, Союз украинских предпринимателей и другие.

По словам депутата, в поддержку законопроекта №2429 в первом чтении на заседании в пятницу проголосовали 259 депутатов.