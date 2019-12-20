Медицина

18:02 20.12.2019

Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

2 мин читать
Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

Реализация законопроекта №2429, внедряющее в Украине так называемое "положение Болар" и позволяющее отечественным фармкомпаниям подавать заявку на госрегистрацию генерического лекарственного средства до окончания срока действия патента на оригинальный препарат, даст возможность ликвидировать в Украине искусственные бюрократические барьеры и коррупционные факторы в сфере здравоохранения.

Об этом заявил автор законопроекта, народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, комментируя принятие Верховной Радой этого законопроекта в первом чтении.

"Благодаря реализации этого законопроекта в Украине удастся: внедрить "положение Болар", что позволит быстрее выводить на рынок генерические препараты; провести дерегуляцию службы крови в Украине. Это приведет к увеличению объемов отечественного производства препаратов крови и уменьшению зависимости государства от дорогих импортных аналогов", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, по его словам, реализация законопроекта позволит создать условия для беспрепятственного ввоза в Украину лекарственных субстанций для собственного производства лекарств, а также упростить режим обеспечения украинского миротворческого контингента вакцинами.

"Это законопроект о разумной дерегуляции, который устраняет искусственные, бюрократические, коррупциогенные нормы существующего законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, единым для всех правилам, предложенным и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями", - написал Радуцкий, упомянув ассоциацию "Производители лекарств Украина", Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерацию работодателей Украины, Торгово-промышленную палату, Союз украинских предпринимателей и другие.

По словам депутата, в поддержку законопроекта №2429 в первом чтении на заседании в пятницу проголосовали 259 депутатов.

Теги: #лекарства #радуцкий #фармкомпании
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 19.12.2019
Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

12:11 19.12.2019
Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

10:27 19.12.2019
Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

10:11 19.12.2019
Антикоррупционный комитет Рады поддержал вводящий "положение Болар" законопроект

Антикоррупционный комитет Рады поддержал вводящий "положение Болар" законопроект

13:53 12.12.2019
Гослекслужба в тестовом режиме запустила онлайн-сервис по выдаче лицензий для фармрынка

Гослекслужба в тестовом режиме запустила онлайн-сервис по выдаче лицензий для фармрынка

18:32 11.12.2019
Доступная цена - важный критерий выбора эффективных лекарственных средств - посол Индии

Доступная цена - важный критерий выбора эффективных лекарственных средств - посол Индии

18:08 10.12.2019
В Украине пациенты с сахарным диабетом опасаются ограничения доступа к современным лекарствам – обращение пациентских организаций

В Украине пациенты с сахарным диабетом опасаются ограничения доступа к современным лекарствам – обращение пациентских организаций

17:34 10.12.2019
Предложенный механизм параллельного импорта лекарств нуждается в обеспечении контроля качества – АПАУ

Предложенный механизм параллельного импорта лекарств нуждается в обеспечении контроля качества – АПАУ

16:55 06.12.2019
Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

18:18 27.11.2019
Профильный комитет ВР поддержал законопроект, внедряющий на фармрынке Украины "положение Болар"

Профильный комитет ВР поддержал законопроект, внедряющий на фармрынке Украины "положение Болар"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

У Києві відкрили стаціонарне відділення Центру паліативної допомоги дітям

Кабмин перенаправил 27 млн грн из госбюджета-2019 на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Novartis будет распределять самый дорогой в мире препарат по принципу лотереи

В Киеве открыли стационарное отделение Центра паллиативной помощи детям

Рада поддержала продление льготного периода упрощенной автономизации медучреждений

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

Украинцы в 2019г чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания – эксперты

Киевские власти отмечают прогресс во внедрении амбулаторного лечения туберкулеза

Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за рубеж

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА