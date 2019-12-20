Медицина

14:35 20.12.2019

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

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Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

 Верховная Рада приняла в целом законопроект №1198, которым предусматривается предоставление бесплатной медицинской помощи в ведомственных медицинских учреждениях военнослужащим, которые получили инвалидность вследствие боевых действий.

За соответствующее решение проголосовали 323 народных депутатов на заседании парламента в пятницу.

Документом предусматривается увеличение социальной защищенности участников АТО/ООС, волонтеров и добровольцев, а также лиц, ставших инвалидам вследствие боевых действий на территории других государств, путем предоставления им права на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Теги: #медпомощь #военные #оос #рада #ато
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