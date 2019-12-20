Медицина

14:22 20.12.2019

У Києві відкрили стаціонарне відділення Центру паліативної допомоги дітям

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У столиці відкрили стаціонарне відділення Центру паліативної допомоги дітям, який розпочне роботу наступного тижня, повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

"Відтепер ми маємо можливість надавати медичну допомогу дітям із прогресуючими захворюваннями та захворюваннями на різних стадіях", - наводить слова Поворозника прес-служба КМДА.

Відділення відкрито на базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні з метою полегшення страждань таких пацієнтів і підвищення якості життя українців загалом. Фахівці відділення використовують багатопрофільний підхід для полегшення болю та лікування інших симптомів прогресуючих захворювань, а також вирішення проблем фізичного, психологічного та духовного характеру, уточнюється в релізі. Тут створено комфортні умови для перебування дітей та їхніх родичів.

У відділенні обладнано ігрову та навчальну кімнати з теплою підлогою. Для відпочинку створено кімнату психологічного розвантаження та зимовий сад із фонтаном, зеленими рослинами і птахами.

Теги: #медицина #діти #київ
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