Кабмин перенаправил 27 млн грн из госбюджета-2019 на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Кабинет министров Украины распоряжением № 1276-р от 18 декабря 2019 года перенаправил 27 млн грн из госбюджета 2019 года, предусмотренные Министерству здравоохранения для реализации государственных инвестиционных проектов, на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Согласно тексту распоряжения, обнародованному на сайте Кабмина, расходы увеличили за счет программы по строительству клинико-симуляционного центра Украинской медицинской стоматологической академии в Полтаве.

Как сообщалось, 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины о госбюджете Украины на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет", принятый Верховной Радой 6 декабря (№2505).

Документ перераспределяет средства в сумме 200 млн грн из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на расходы по бюджетной программе Министерства здравоохранения "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Первую часть нового корпуса "Охматдета" открыли в апреле этого года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" расположится на свыше 67 тыс. кв. м и будет состоять из нескольких блоков, в которых разместятся 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.