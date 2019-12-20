В Киеве открыли стационарное отделение Центра паллиативной помощи детям

В столице открыли стационарное отделение Центра паллиативной помощи детям, который начнет работу на следующей неделе, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Теперь мы имеем возможность оказывать медицинскую помощь детям с прогрессирующими заболеваниями и заболеваниями на разных стадиях", – цитирует пресс-служба КГГА Поворозника.

Согласно релизу, отделение открыто с целью облегчения страданий таких пациентов и повышения качества жизни украинцев в целом. Специалисты отделения используют многопрофильный подход для облегчения боли и лечения других симптомов прогрессирующих заболеваний, а также решения проблем физического, психологического и духовного характера. Здесь созданы комфортные условия для пребывания детей и их родственников.

Согласно сообщению, в отделении оборудованы игровая и учебная комнаты с теплым полом. Для отдыха создана комната психологической разгрузки и зимний сад с фонтаном, зелеными растениями и птицами.