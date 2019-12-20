Рада поддержала продление льготного периода упрощенной автономизации медучреждений

Верховная Рада поддержал в целом законопроект №2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере здравоохранения, предусматривающий, в частности, продление на год льготного режима автономизации медучреждений.

За этот законопроект депутаты проголосовали в пятницу 297 голосами.

В ходе обсуждения документа глава профильного комитета Михаил Радуцкий отметил, большинство принятых правок несут технико-юридический характер.

"Ко второму чтению внесено ряд правок, благодаря которым Кабмин не будет ограничен в обеспечении развития только государственных учреждений здравоохранения. Вместе с тем правительство сможет разрабатывать и реализовывать целевые программы поддержки коммунальных медучреждений. На Кабмин предлагается возложить обязанности утверждать перечень опорных учреждений здравоохранения в каждой области для формирования способной сети",- сказал он.

Зарегистрированный в парламенте 13 ноября 2019 года законопроект №2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения предполагает разблокирование возможности реорганизации учреждений здравоохранения путем преобразования, как это предусмотрено законом № 2002-VIII.

Документ предусматривает также перенос установленного законом о медгарантиях срока введения программы медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи на 1 апреля 2020 года, что позволит учреждениям здравоохранения завершить начатую процедуру реорганизации.

Кроме того, предполагается также установить льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия, который продлится до 31 декабря 2020 года. Льготный период будет предусматривать: освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества; упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества; возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала созданных предприятий и тому подобное.