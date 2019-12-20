Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Украины Младену Качурец.

"Уволить Качурец Младену Игоревну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении правительства №1292 от 18 декабря.

Как сообщалось, 17 декабря Качурец подала заявление на увольнение. По ее словам причиной такого решения является "непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений" в министерстве. Качурец также отметила: "С первых дней после моего назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет".

Кроме того, по словам замминистра, "до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями. Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность".