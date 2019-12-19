Медицина

17:26 19.12.2019

Киевские власти отмечают прогресс во внедрении амбулаторного лечения туберкулеза

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Киевские власти отмечают прогресс во внедрении амбулаторного лечения туберкулеза

Киевские власти отмечают достигнутый за последние годы прогресс во внедрении ДОТ-услуг (форма контролируемого лечения, которая позволяет медработнику с помощью технического устройства дистанционно контролировать правильность приема противотуберкулезных препаратов пациентом) для лечения туберкулеза.

Как сообщается в пресс-релизе Киевской горгоадминистрации, в частности, благодаря предоставлению ДОТ-услуг в Киеве эффективность амбулаторного лечения больных туберкулезом выросла с 58% в 2014-м до 90% за девять месяцев 2019 года, а показатель прерванного лечения снизился с 18,1% до 2,1%.

Кроме того, в 2019 году по сравнению с 2014 годом, когда в Киеве началось внедрение амбулаторной модели лечения, количество пациентов, пролеченных в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, находящихся на сопровождении социальных работников неправительственных организаций и с применением современных информационных и коммуникационных технологий выросло с 20% до 85% и соответствует индикатору городской целевой программы противодействия туберкулезу на 2019 год.

В настоящее время в Киеве в учреждениях первичной медико-санитарной помощи функционируют пункты оказания ДОТ-услуг, где проводится лечение непосредственно под контролем медицинского работника. Всего насчитывается 116 амбулаторий, где в случае необходимости можно получать контролируемое лечение противотуберкулезными препаратами.

Пациенты с туберкулезом сопровождаются социальными работниками ТМО "Фтизиатрия" и неправительственных организаций. В кабинете интегрированных услуг ТМО "Фтизиатрия", пациенты получают ДОТ-услуги (прием противотуберкулезных препаратов под контролем медицинского работника), АРТ-терапию и ЗПТ (заместительная поддерживающая терапия - выдача метадона лицам с опиоидной зависимостью). Кроме того, пациенты, которые по каким-либо причинам не имеют возможности посещать лечебные учреждения, получают терапию на дому.

Как сообщалось, Кабмин 27 ноября принял Государственную стратегию в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года.

Одним из акцентов госстратегии является совершенствование системы эффективного выявления ВИЧ-инфекции. Это будет достигаться путем расширения сети учреждений, которые могут предоставлять услуги тестирования инфекции, продвижения самостоятельного тестирования и периодического тестирования среди групп риска.

Кроме того, будет полностью удовлетворена потребность в антиретровирусной терапии. В вопросе сокращения случаев инфицирования и заболеваемости гепатитами "В" и "С" в предусмотрено создание новой и усиление старой системы эпиднадзора и мониторинга вирусных гепатитов.

Теги: #киев #туберкулез #лечение
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