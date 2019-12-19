Медицина

16:59 19.12.2019

Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

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Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

Пациентские организации обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для препаратов антиретровирусной терапии (АРВ-препаратов) из-за несвоевременно проведенных Министерством здравоохранения тендеров.

Как сообщается в совместном пресс-релизе благотворительной организации "100% жизни" и благотворительного фонда "Пациенты Украины", "около 92 тыс. пациентов с ВИЧ рискуют остаться без лекарств из-за того, что в Министерстве более трех месяцев не могли подписать документы".

"Мы снова возвращаемся во времена тотальной турбулентности и истерики из-за страха тысяч людей оказаться без жизненно необходимых лекарств. Международные доноры и общественные организации не должны выступать "скорой помощью" и "пожарными", когда чиновники не в состоянии выполнять свои обязанности. Мы, пациенты, не должны платить своим здоровьем за профильную некомпетентность госслужащих", - приводятся в пресс-релизе слова главы БО "100% жизни" Дмитрия Шерембея.

По данным пациентских организаций, в настоящее время в Украине заканчиваются запасы препаратов для взрослых и детей с ВИЧ: тенофовир/эмтрицитабин/эфавиренз и тенофовир/емтрицитабин для 48 тыс. пациентов, тенофовир/ламивудин /долутегравир и долутегравир для 44 тыс. пациентов, а также препарата абакавир/ламивудин для 12 тыс. пациентов.

Прием АРВ-препаратов ВИЧ-позитивными людьми является непрерывным пожизненным процессом. Эффективность лечения определяется системным приемом препаратов ежедневно. Даже незначительное прерывания способствует развитию резистентности вируса к лекарствам и делает терапию недейственной, что может привести к новому обострению болезни и смерти пациента.

"За срыв закупок АРВ-препаратов за счет бюджета 2019 года несет ответственность новое руководство Министерства здравоохранения. Насколько мы знаем, в Минздраве до сих пор отсутствует распределение ответственности между заместителями, то есть, нет конкретного человека, который руководит закупками лекарств. Мы имеем ситуацию, когда документы на закупку лекарств лежат в стенах министерства по три месяца без подписи. Десятки тысяч людей, живущих с ВИЧ, могут остаться без жизненно необходимых лекарств уже этой весной", - считают в пациентских организациях.

По мнению пациентов, перебои с поставками лекарств могут ожидать также пациенты с другими нозологиям.

В настоящее время пациентские организации совместно с международными донорами делают все, чтобы снять риск дефицита лекарств, который мог возникнуть уже в январе 2020 года.

"Если внутренние процессы в Минздраве не ускорятся и учитывая, что сроки производства лекарств и их доставки составляют от 6-9 месяцев, следующий риск прерывания возникает уже в марте-апреле 2020 года", - прогнозируют пациенты.

Теги: #лекарства #минздрав #пациенты
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