Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

Ссылки на опыт ЕС авторов законопроекта, предусматривающего параллельный импорт лекарств, являются некорректными, так как не учитывают ряд регуляторных требований, которые выполняются в ЕС, считает директор по связям с государственными органами ООО "Тева Украина" Марина Бучма.

"Авторы предложений параллельного импорта приводят опыт ЕС в качестве примера, но это некорректно. В ЕС на практике существует параллельная дистрибуция, которая распространяется также на Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. При этом ответственность параллельного дистрибьютора за качество лекарственных средств и перечень таких дистрибьюторов закреплены на законодательном уровне. Собственно, это свободное движение товаров между странами-членами ЕС, и оно касается не только лекарственных средств", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Бучма пояснила, что в странах, из которых и в которые осуществляется экспорт лекарственных средств, существуют определенные требования и к порядку экспорта, и к самим препаратам.

Эксперт отметила, что в ЕС также с февраля 2019 года работает система верификации (сериализации) лекарственных средств, которая противодействует обороту фальсифицированных лекарственных средств.

Бучма подчеркнула, что введение параллельного импорта лекарственных средств может повлечь много разных рисков. Механизм параллельного импорта прежде всего, по ее словам, "может увеличить вероятность ввоза на территорию Украины фальсифицированных или некачественных препаратов, навредить здоровью и жизни пациентов в Украине.

"Авторы инициатив по введению параллельного импорта предлагают дать возможность компаниям-дистрибьюторам покупать лекарственные средства в других странах и завозить их в Украину по потенциально более низкой цене по сравнению с зарегистрированными ценами компаний-производителей", - пояснила эксперт.

При этом она добавила, что упаковки и инструкции могут содержать информацию на других языках, а это в свою очередь может привести к неправильному применению и непредсказуемым последствиям.

Кроме того, параллельный импорт может увеличить количество фармацевтических отходов, которые нужно утилизировать, вызвать "существенный экономический дисбаланс", уменьшить объем налоговых поступлений в государственный бюджет", создать неравные и неконкурентные условия работы, привести к ухудшению инвестиционного климата в Украине.

Бучма подчеркнула, что фармацевтические компании предоставляют государственным органам полную и исчерпывающую информацию о безопасности и качестве лекарственных средств, обеспечивают процессы их регистрации и перерегистрации, собирают и обрабатывают данные по фармаконадзору, предоставляют информацию пациентам и врачам, а также инвестируют в появление новых препаратов на украинском рынке. По ее словам, они инвестируют также в формирование имиджа, репутации и узнаваемости торговой марки как самой компании, так и конкретного лекарственного средства, тогда как потенциальный "параллельный дистрибьютор" не несет этих обязанностей и не имеет этих экономических нагрузок.

"По нашему убеждению, доступности лекарственных средств в Украине больше будут способствовать прозрачные и адекватные правила при госрегистрации и контроль качества, честные правила для участников публичных закупок, контроль за соблюдением продвижения и рекламированием лекарственных средств, взвешенная политика государства по вопросам ценообразования, а также комплексный и всесторонний подход антимонопольного органа", - резюмировала эксперт.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отправил на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышении доступности лекарственных средств, разрешающий, в частности, параллельный импорт лекарств (№2089).

Законопроект №2089 также предусматривает расширение доступности качественных и дешевых лекарственных средств для граждан Украины, ограничение монопольного положения производителей оригинальных лекарственных средств, но без нарушения их прав, имплементацию с действующим законодательством лучших практик балансировки режимов "эксклюзивности данных", "положения Болар", патентной увязки и принудительного лицензирования.

Кроме того, законопроект должен обеспечить имплементацию в национальное законодательство соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украина-ЕС.