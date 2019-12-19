Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

Министерство здравоохранения обновило методические рекомендации по расчету потребности в лекарственных средствах, продуктах специального питания и изделиях медицинского назначения, которые закупаются за счет средств государственного и местного бюджетов.

Соответствующий приказ ведомство подписан 17 декабря.

В нем содержатся методические рекомендации по расчету потребностей в лекарственных средствах и медизделиях, в частности, для орфанных пациентов, лечения вирусных гепатитов В и С, пациентов с гемофилией, ДЦП, рядом психических расстройств, в том числе для детей, больных расстройствами психики и поведения с спектром аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, пациентов, больных инфекционными заболеваниями, сопровождающиеся высоким уровнем летальности.

Кроме того, в приказе содержатся методические рекомендации расчета потребности в расходных материалах для определения уровня глюкозы в крови и гликированного гемоглобина, расчета потребности в медизделиях для пациентов с идиопатической семейной дистонией, а также расчета потребности в расходных материалах для лечения больных методом перитонеального диализа и потребности в продуктах специального питания для лечения больных фенилкетонурией.

В приказе также содержатся обновленные рекомендации по планированию закупок лекарственных средств для лечения и профилактики дыхательных расстройств у новорожденных, расчету потребности в препаратах заместительной поддерживающей терапии для лечения лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов и расчету потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Методические рекомендации разработаны при участии экспертов и консультантов проекта USAID Ukraine.