Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за рубеж

Кабинет министров Украины разрешил обнародовать на сайте Министерства здравоохранения информацию об очередности рассмотрения заявок на направление украинцев на лечение за рубеж и текущее состояние их рассмотрения.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок направления граждан Украины для лечения за рубежом" правительство утвердило на заседании в среду.

Кроме того, постановлением предполагается заключение письменных договоренностей между зарубежными медучреждениями и Минздравом, а также установление временных рамок для рассмотрения экспертами медицинской документации пациентов.

Цель нововведений – сделать процедуру направления пациентов на лечение за рубеж максимально прозрачной.