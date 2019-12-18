Медицина

14:30 18.12.2019

Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за рубеж

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Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за рубеж

Кабинет министров Украины разрешил обнародовать на сайте Министерства здравоохранения информацию об очередности рассмотрения заявок на направление украинцев на лечение за рубеж и текущее состояние их рассмотрения.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок направления граждан Украины для лечения за рубежом" правительство утвердило на заседании в среду.

Кроме того, постановлением предполагается заключение письменных договоренностей между зарубежными медучреждениями и Минздравом, а также установление временных рамок для рассмотрения экспертами медицинской документации пациентов.

Цель нововведений – сделать процедуру направления пациентов на лечение за рубеж максимально прозрачной.

Теги: #лечение #минздрав #кабмин
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