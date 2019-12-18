Кабмин продлил пилот по трансплантации на 2020 год

Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Это позволит заключить договора со всеми лицензированными учреждениями, предоставляющими медуслуги", - написал он.

"Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование на такую возможность для наших людей. А также усиливаем противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине",- добавил премьер.