Медицина

13:04 18.12.2019

Кабмин продлил пилот по трансплантации на 2020 год

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Кабмин продлил пилот по трансплантации на 2020 год

Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Это позволит заключить договора со всеми лицензированными учреждениями, предоставляющими медуслуги", - написал он.

"Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование на такую возможность для наших людей. А также усиливаем противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине",- добавил премьер.

Теги: #трансплантация #гончарук #кабмин
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