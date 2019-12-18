Медицина

12:36 18.12.2019

Центр экстренной медпомощи Киева закупил оборудование для непрямого массажа сердца

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Центр экстренной медпомощи Киева закупил оборудование для непрямого массажа сердца

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева за счет средств городского бюджета закупил 22 устройства Easy Pulse для компрессии грудной клетки на общую сумму около 11 млн грн, сообщил замдиректора центра Анатолий Вершигора в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, стоимость одного устройства для непрямого массажа сердца швейцарского производителя Schiller AG составляет около 500 тыс. грн. Все оборудование вскоре будет установлено в каретах скорой помощи.

В свою очередь менеджер компании по развитию бизнеса в Украине Мануэль Бухер сообщил, что производители организовали обучение для киевских врачей.

"Мы готовы продолжить обучение, консультации и техподдержку работы оборудования. Надеемся, что регионы вскоре также будут улучшать качество предоставления экстренной помощи",- сказал он.

По словам Бухера, оборудование разрабатывалось при участии швейцарских парамедиков, учитывались их замечания и предложения для совершенствования и комфортного использования устройства.

Теги: #киев #оборудование #медпомощь #закупки
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