Гончарук: компьютеризировано только 40% больниц

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам областных государственных администраций обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений в регионах.

"У областей есть еще месяц для завершения подготовки медучреждений ко второму звену реформы. До 31 января 2020 года главы ОГА должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Сейчас компьютеризировано лишь 40% больниц. Это катастрофически мало", - заявил он в Telegram-канале.

При этом Гончарук уточнил, что будет контролировать выполнение в регионах обязательств по медреформе.

"Реализация медреформы - на моем контроле. Мы введем четкие показатели эффективности для всех руководителей областей и будем контролировать их выполнение",- добавил премьер.