Медицина

13:35 17.12.2019

НСЗУ объявила о заключении договоров с медучреждениями первички

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НСЗУ объявила о заключении договоров с медучреждениями первички

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начинает принимать заявления на заключение договоров о медицинском обслуживании населения по оказанию первичной медицинской помощи.

Соответствующее объявление размещено на сайте НСЗУ.

Заявления можно подавать до 24 декабря 2019 года.

Как сообщалось, за январь-ноябрь 2019 года НСЗУ выплатила медучреждениям первичного звена более 15,3 млрд грн.

НСЗУ в 2019 году законтрактовала 1,216 медучреждений первички, из них 117 - частные клиники, 110 - ФОПы.

Теги: #нсзу #первичка
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