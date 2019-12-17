НСЗУ объявила о заключении договоров с медучреждениями первички

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начинает принимать заявления на заключение договоров о медицинском обслуживании населения по оказанию первичной медицинской помощи.

Соответствующее объявление размещено на сайте НСЗУ.

Заявления можно подавать до 24 декабря 2019 года.

Как сообщалось, за январь-ноябрь 2019 года НСЗУ выплатила медучреждениям первичного звена более 15,3 млрд грн.

НСЗУ в 2019 году законтрактовала 1,216 медучреждений первички, из них 117 - частные клиники, 110 - ФОПы.