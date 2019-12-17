Медицина

13:04 17.12.2019

Трансплантацию костного мозга провели врачи в Черкассах

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Трансплантацию костного мозга провели врачи в Черкассах

Врачи Черкасского областного онкологического диспансера 25 ноября впервые в области провели аутологичную трансплантацию костного мозга - пересадку собственных клеток пациентки, сообщается на сайте Министерства здравоохранения во вторник.

"До этого подобные операции делали только в Киеве и Львове",- отмечается в сообщении.

Трансплантацию провели в рамках утвержденной областной программы по трансплантации костного мозга. Программа рассчитана на четыре года - до 2023 года.

В 2020 году в Черкасском онкодиспансере планируют сделать до 40 таких операций.

В рамках программы было закуплено необходимое высококачественное оборудование и проведена подготовка помещений. Врачи прошли практическую подготовку в Центре гематологической трансплантации клиники химиотерапии и гематологии университетской клиники Риги (Латвия).

Теги: #костная_ткань #трансплантация #черкассы
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