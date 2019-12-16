Более 1,7 млн пациентов воспользовалось программой "Доступные лекарства"

Программой реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств по состоянию на 16 декабря воспользовалось более 1,7 млн пациентов, сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в Facebook в понедельник.

Согласно сообщению, в среднем ежедневно врачи первички выписывают пациентам более 50 тыс. е-рецептов по программе "Доступные лекарства". В целом уже выписано более 10 млн е-рецептов, из которых погашено 8,7 млн.

По данным НСЗУ, за последний месяц к программе присоединились 144 тыс. новых пациентов.

Как сообщалось, с 1 апреля 2019 года рецепт на "Доступные лекарства" стал исключительно электронным. Выписать его может только врач первичной помощи, с которым пациент подписал декларацию.