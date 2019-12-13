ЕС запустил в Украине проект в поддержку развития системы общественного здоровья и реформы службы крови

Европейский союз 12 декабря запустил в Украине проект "Предоставление поддержки Украине в развитии современной системы общественного здоровья", сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению на сайте центра, проект будет предоставлять поддержку правительству в реализации реформы общественного здоровья в рамках обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Задействованные в проекте эксперты будут давать рекомендации МОЗ, ЦОЗ и региональным ЦОЗ, помогать в разработке законов и нормативно-правовых актов, проведении анализа и внедрении ведущих практик ЕС.

Согласно релизу, цель проекта - приведение системы общественного здоровья в Украине в соответствие к практикам ЕС. В результате его реализации будет создана устойчивая система эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями. В стране будут введены Международные медико-санитарные правила (ММСП), направленные на предотвращение, защиту, контроль и реагирование международное распространение заболеваний.

Кроме того, проект поддерживает реформу службы крови в Украине путем построения устойчивой современной системы безопасности крови в соответствии с требованиями ЕС. Проект будет работать над усовершенствованием системы управления качеством, созданием реестров доноров и единых стандартов переливания крови, популяризацией добровольного донорства и созданием независимого компетентного органа в сфере безопасности крови.

Проект ЕС "Предоставление поддержки Украине в развитии современной системы общественного здоровья" реализуется компанией GFA Consulting Group GmbH (GFA) в консорциуме с Институтом здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL). Проект продлится с 2019 по 2022 год. Бюджет проекта составляет около EUR3 млн.