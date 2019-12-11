Медицина

17:55 11.12.2019

Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

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Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины о госбюджете Украины на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет", принятый Верховной Радой 6 декабря (№2505), сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается на сайте президента в среду вечером, документ перераспределяет средства в сумме 200 млн грн из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на расходы по бюджетной программе Министерства здравоохранения "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

"Этот закон, инициированный президентом Украины и внесенный в Верховную Раду как неотложный, позволит ускорить достройку детской больницы "Охматдет" на 4-5 месяцев и запустить новый корпус уже в следующем году. Это позволит предоставлять высокоспециализированную медицинскую помощь детям, нуждающимся в Украине", - отмечают в пресс-службе главы государства.

Первую часть нового корпуса "Охматдета" открыли в апреле этого года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

Теги: #зеленский #закон #охматдет
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