Медицина

15:06 11.12.2019

Клиники должны искать возможности привлечения средств на научную деятельность – Скалецкая

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Клиники должны искать возможности привлечения средств на научную деятельность – Скалецкая

В период трансформации системы здравоохранения клиники должны искать возможности для привлечения средств на научную деятельность, которые могут служить дополнительным источником финансирования, считает министр здравоохранение Зоряна Скалецкая.

"Клиники должны привлекать средства на науку. Я бы хотела, чтобы обычные клиники включались в научно-исследовательскую работу. У нас есть потенциал для привлечения средств, есть специалисты, но клиникам нужно подготовить проекты. Чтобы у каждой клиники, в каждом регионе была такая стопочка инвестиционных проектов, которые можно было представить инвестору, чтобы можно было привлекать гранты. Это будут дополнительные средства к тому финансированию, которое придет через НСЗУ", - сказала она в ходе встречи с лауреатами Ордена Святого Пантелеймона в Киеве во вторник.

Министр отметила, что в настоящее время в системе здравоохранения есть бюджетные ресурсы, которые должны направляться, главным образом, на оказание медицинских услуг.

"Хотела ли бы я, чтобы мы имели бюджетные средства на науку? Конечно да. Но мы сегодня говорим, что бюджетные средства направлены на лечение и сохранение жизни и здоровья человека. Тем не менее, есть и другие средства, которые могут быть направлены на другие функции, в том числе на образовательную функцию", - сказала она.

Скалецкая подчеркнула роль университетских клиник и необходимость трансформации системы медицинского образования.

"Сегодня в клиниках есть кафедры (медицинских вузов), которые выполняют учебные, образовательные функции. Но, сегодня мы говорим, что клиника – это учреждение здравоохранения, которое оказывает медицинскую услугу, это у него записано в уставе и в лицензии. Нужно решить вопрос, что будет с кафедрами вузов с 1 апреля, когда клиники будут получать средства за медицинские услуги. Очевидно, что клиники, в которых находятся кафедры. могут быть дофинансированы, например, за счет инвесторов, которые будут проводить клинические исследования, за счет разных образовательных программ или за счет образовательных грантов, грантов на научные разработки", - сказала она.

"За три месяца, которые остались до 1 апреля (2020 года, когда начнется старт реформы амбулаторной и стационарной медпомощи - ИФ), нужно начинать создавать полноценные университетские клиники", - подчеркнула Скалецкая.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 2020 года планируется запустить изменения финансирования на уровне стационарной медпомощи.

Теги: #скалецкая #наука #финансирование #минздрав
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