Предложенный механизм параллельного импорта лекарств нуждается в обеспечении контроля качества – АПАУ

Предлагаемый депутатами механизм параллельного импорта лекарственных средств, содержащийся в законопроекте №2089, нуждается в доработке в части обеспечении контроля за качеством ввозимых препаратов, считает глава Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко.

Он отметил опасения, что после принятия законопроекта о параллельном импорте в Украину потоками сразу пойдут фальсифицированные, некачественные лекарства.

"По моему мнению, в этом законопроекте более всего вызывают беспокойство и, соответственно, требуют доработки риски контроля за качеством ввозимых лекарственных средств, механизм которого в этом документе отсутствует", - сказал он.

При этом Руденко напомнил, что режим параллельного импорта действует во многих странах мира. В том числе в Европе он работает уже 20 лет, ощутимо способствуя снижению цен на лекарства.

"Закон должен быть направлен на создание конкурентного рынка, ускорение прохождения товаров через таможню, формирование четких правил игры и ответственности за такой вид деятельности", - сказал он.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования во второй раз отправил на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения доступности лекарственных средств, разрешающий, в частности, параллельный импорт лекарств (№2089).

Законопроект поддержал ряд пациентских организаций, в том числе благотворительный фонд "100% жизнь". Его инициаторами выступили нардепы от фракции "Голос" Ольга Стефанишина и Александра Устинова.