Медицина

15:56 09.12.2019

В Украине в этом эпидемическом сезоне заболеют гриппом и ОРВИ от 4,8 до 6,7млн человек – Минздрав

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В Украине в этом эпидемическом сезоне заболеют гриппом и ОРВИ от 4,8 до 6,7млн человек – Минздрав

 Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассчитали новый эпидемический порог интенсивности для сезона 2019 -2020гг и рассчитали прогноз возможных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ на следующий сезон.

"В этом году он (эпидемический порог – ИФ) составляет 476,7 на 100 тыс. населения. Напомним, что превышение эпидемического порога заболеваемости не означает начало эпидемии гриппа… В эпидемическом сезоне 2019-2020 гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7млн человек. Ожидается две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020г", - сообщается на сайте Минздрава Украины в понедельник.

Также в министерстве проинформировали, что с 1 октября по 1 декабря 2019г в Украине гриппом и ОРВИ переболело 3,5% населения страны. Интенсивный показатель заболеваемости на 4,7% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

"С начала эпидемического сезона госпитализированы 35 732 человека, из них 80% - дети. Ни одного летального случая вследствие гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Теги: #простуда #заболеваемость #минздрав #грипп
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