Медицина

17:15 06.12.2019

Подписание контрактов с НСЗУ для медучреждений "вторички" стартует в феврале

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Подписание контрактов с НСЗУ для медучреждений "вторички" стартует в феврале

Подписание контрактов с Национальной службой здоровья (НСЗУ) на 2020 год для медучреждений "первички" и аптек начнется со второй половины декабря 2019 года, а для учреждений специализированной помощи - с 3 февраля 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ со ссылкой на заявление врио главы службы Оксаны Мовчан в ходе совещания в Минздраве в пятницу.

Мовчан также отметила, что изменения в системе финансирования здравоохранения являются необратимыми.

"Трансформация финансирования системы здравоохранения продолжается и она необратима. В 2020 году в Украине в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий. Но насколько быстро войдут в реформу и начнут предоставлять качественные услуги пациентам специализированные учреждения в определенном регионе, зависит от местных властей", - сказала она.

Теги: #нсзу #медреформа #контракты
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