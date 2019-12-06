Медицина

15:40 06.12.2019

Печерский райсуд Киева восстановил в должности гендиректора ГП "Электронное здоровье" Мацуя

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Печерский райсуд Киева восстановил в должности гендиректора ГП "Электронное здоровье" Мацуя

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск Дениса Мацуя к Министерству здравоохранения Украины и госпредприятию "Электронное здоровье", восстановив его в должности гендиректора ГП с 17 января 2019 года.

Соответствующее решение судьи Печерского райсуда Киева Татьяны Остапчук, принятое в ноябре текущего года, обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

Этим же решением с ГП "Электронное здоровье" будет взыскан средний заработок Мацуя за время вынужденного прогула в размере 1,068 млн грн.

Суд также решил взыскать в равных частях с ГП "Электронное здоровье" и Минздрава судебный сбор в размере 9,605 тыс. грн в пользу государства.

Агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментарий от Минздрава.

Как сообщалось, Минздрав в январе 2019 года создал комиссию для проверки соблюдения гендиректором госпредприятия "Электронное здоровье" Денисом Мацуем условий его контракта и отстранил его от выполнения обязанностей на время проверки. Еще до завершения проверки контракт с Мацуем был расторгнут.

Мацуй, победивший в конкурсе на должность гендиректора ГП "Электронное здоровье", был назначен на эту должность 15 мая 2018 года.

До 2017 года он являлся коммерческим директором и директором по маркетингу компании OpsWay.

ГП "Электронное здоровье" создано для обеспечения функционирования и развития информационных и телекоммуникационных электронных систем в сфере здравоохранения. Его основными задачами является техническое обеспечение создания, внедрения, эксплуатации программно-информационных систем, ведение реестров, разработка систем управления электронными базами, а также создание необходимой для этого нормативно-правовой базы.

Предприятие также координирует внедрение на местах программно-технических средств для использования электронных систем в сфере здравоохранения.

Теги: #минздрав #электронное_здоровье
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