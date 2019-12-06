Парламент увеличил на 200 млн грн расходы на строительство лечебно-диагностического комплекса Охматдета

Верховная Рада в целом поддержала законопроект №2505 "О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины о госбюджете Украины на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет".

Такое решение Верховная Рада приняла на заседании в пятницу 357 голосами "за".

Законопроектом предполагается увеличить расходы по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на сумму 200 млн грн.

Указанные изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".

Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.