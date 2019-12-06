Председатель директората Минздрава Литовченко заявила об увольнении

Председатель директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко сообщила, что планирует уволиться из Минздрава до конца года.

"До конца года я оставлю министерство. Причина - ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве",- сообщила она в Facebook.

Кроме того Литовченко отметила, что ее команда также планирует прекратить работу в Минздраве.

"Они так же не могут больше терпеть постоянные унижения и неадекватность того, что здесь происходит. При этом они останутся в реформах и будут развивать государство в других госорганах, где будут ценить их профессионализм, ответственность и инициативность. Жаль, что премьер-министр, несмотря на все сигналы, продолжает верить лжи о "продолжении реформы",- написала она.

По словам Литовченко, поводом для такого решения стало указание от руководства удалить с сайта Минздрава "абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде - новости, фотографии, видео".

"Возможно, кто-то что-то не так понял, и просили совсем не об этом, но поручение никому не показалось странным. Еще в первую или вторую неделю работы этого министра меня заставили переписывать ВСЕ протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не была упомянута фамилия Супрун, "потому что Зоряна нервничает",- написала она.

"Работать с тем, кто заставляет тебя врать стране - это унижение собственного достоинства и профессионализма",- добавила Литовченко.

Она также отметила, что "уже три месяца в министерстве нет утвержденного распределения полномочий между заместителями министра. Отсутствуют стратегические направления и приоритеты, поэтому происходит постоянный хаос. Параллельно министерство обрастает все большим числом персонажей с неоднозначной репутацией, которые ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рыжак, Чумак".