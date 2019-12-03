Медицина

16:48 03.12.2019

Около 1,5 тыс. человек протестировались на ВИЧ в рамках акции региональных центров общественного здоровья и сети гипермаркетов "Ашан"

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Около 1,5 тыс. человек протестировались на ВИЧ в рамках акции региональных центров общественного здоровья и сети гипермаркетов "Ашан"

Около 1,5 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ в рамках акции, проведенной 1 декабря региональными центрами общественного здоровья совместно с сетью гипермаркетов "Ашан" и БО "100% жизнь" к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Согласно сообщению пресс-службы Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по результатам акции, состоявшейся в девяти городах Украины, было выявлено шесть человек с ВИЧ-инфекцией.

"Социальные работники и медики проконсультировали всех, кто пришел пройти тестирование. Тем, у кого результат теста оказался положительным, оказали психологическую поддержку и объяснили, как получать лечение для полноценной жизни",- говорится в сообщении.

За январь-октябрь 2019 года в Украине было зафиксировано 13,207 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции и 6,473 тыс. случаев СПИДа. Более половины всех случаев ВИЧ в Украине выявляют на поздних стадиях.

Теги: #ашан #цоз #вич
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