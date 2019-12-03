Минздрав: Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ

Украина к настоящему времени полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ-инфекции - около 123 тыс. пациентов получает лечение, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, у 93% лиц с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, вирус в крови не обнаруживается (они не могут передать ВИЧ другим).

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 207,9 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ, что позволит расширить охват указанными услугами для 356 тыс. украинцев.

Как сообщалось, Кабмин 27 ноября принял Государственную стратегию в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года.

Одним из акцентов госстратегии является совершенствование системы эффективного выявления ВИЧ-инфекции. Это будет достигаться путем расширения сети учреждений, которые могут предоставлять услуги тестирования инфекции, продвижения самостоятельного тестирования и периодического тестирования среди групп риска.

Кроме того, будет полностью удовлетворена потребность в антиретровирусной терапии. В вопросе сокращения случаев инфицирования и заболеваемости гепатитами "В" и "С" в предусмотрено создание новой и усиление старой системы эпиднадзора и мониторинга вирусных гепатитов.