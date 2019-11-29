Медицина

15:13 29.11.2019

Минздрав Украины обновил перечень противопоказаний в календарь прививок

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Минздрав Украины обновил перечень противопоказаний в календарь прививок

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень медицинских противопоказаний и предостережений в календарь профилактических прививок, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, соответствующий приказ, который позволит гармонизировать украинское законодательство с советами Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, основанными на рекомендациях ВОЗ, 26 ноября зарегистрировал Минюст.

В указанном перечне улучшили описание процедуры прививки, классифицировали аллергические реакции на компоненты вакцины в соответствии с возможными аллергенами (яичный белок, дрожжи, желатин, лактоза и латекс).

Кроме того для людей с первичным иммунодефицитом были разделены противопоказания по типам иммунодефицита. Отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, живущих рядом с человеком, который имеет тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит. Также для людей с ВИЧ-инфекцией описали предостережение для каждой вакцины.

В перечне отдельно расписали вопрос вакцинации женщин при беременности и лактации.

Теги: #прививки #минздрав
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